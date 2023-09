Haldoklik a Smash Mouth 56 éves frontembere, Steve Harwell, alkoholizmusával összefüggő májelégtelensége az utolsó szakaszba lépett.

Az énekest jelenleg egy hospice házban ápolják, az ügynöke közlése szerint legfeljebb egy hete lehet hátra, több családtagja és barátja már elbúcsúzott tőle.

Harwell évek óta más komoly betegséggel is küzd, 2013-ban ugyanis kardiomiopátiát és Wernicke-féle enkefalopátiát diagnosztizáltak nála, a motoros képességei, a beszédkészsége és a memóriája elkezdtek romlani – ami miatt pár éve vissza is vonult a színpadi szerepléstől.

A Smash Mouth a kilencvenes évek második felében, illetve a kétezres évek elején volt igazán sikeres, 10 millió lemezt adtak el világszerte. Legnagyobb slágereik közé tartozott a Walkin' On The Sun, az All Star, illetve az I'm a Believer, amelyekből utóbbi kettő a Shrekben is hallható volt.