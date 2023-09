A mai sztárvilág egyik legmeghatározóbb alakja lett Kim Kardashian, aki valójában semmit nem tett le az asztalra azért, hogy híres legyen. A ma már modell és üzletasszony azzal vált ismerté, hogy egy valógságshow-ban szerepelt, mely a botrányokról híres családjáról szólt. Azért, hogy fenntartsa az érdeklődést maga iránt, hozzáment Kanye West rapperhez, akitől több gyereke is született, mégis elváltak. Kardashian bármire képes, hogy felhívja magára a figyelmet, a legújabban ügyvédnek tanul, azt állítja, hogy a jogért képes lenne felhagyni minden mással. A 42 éves, örmény származású sztár vérvonalával magyarázza egyedi vonásait és különleges testalkatát, de a régi önmagához képest egyértelmű, hogy több beavatkozáson is átesett, mint amit valaha is elismert.

Kim Kardashian hírneve nem indult makulátlanul, ugyanis a Kardashian név ismerősen hangozhat azoknak is, akik figyelemmel követték az O.J. Simpson-pert, ugyanis a gyilkossággal vádolt, egykori amerikaifutball-játékos védőügyvédje Robert Kardashian volt, aki a Kardashian-lányok édesapja volt. Robert Kardashian és O.J. Simpson jó barátok is voltak, olyannyira, hogy a futballjátékos lett Kim Kardashian keresztapja. Sőt, O.J: Simpson Kardashian házába menekült a gyilkosság után, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát - éppen az akkor 14 éves Kim szobájában.

Simpson ezért is Robert Kardashiant bízta meg védelmével a nagy port kavart gyilkossági ügyben, jól is tette, ugyanis a sportolót végül felmentették a kettős gyilkosság vádja alól. Robert Kardashian és Simpson kapcsolata a tárgyalások végeztével azonban megromlott.

Bár az egész család megszállottan imád szerepelni, ezt az ügyet nagyon diszkréten kezelik, nem igazán beszéltek a részletekről sohasem. Kim Kardashian egy talkshow-ban egyszer elmesélte, hogy ő hogyan élte meg ezt a nehéz helyzetet akkoriban. Az egész család számára nehéz helyzet volt, hiszen O.J. Simpson az apjuk, míg meggyilkolt felesége, Nicole Brown az anyjuk, Kris Jenner barátnője volt. Bár a szülők már 1991-ben elváltak, a gyilkossági ügy vert éket közéjük, ahogy Kim Kardashian fogalmazott, darabokra hullott a családjuk.

Az akkor 14 éves Kimet és testvéreit, Kourtneyt, Khloét és Robot is nagyon megviselte az, hogy gyerekként nem tudták, hogyan kezeljék ezt a nehéz helyzetet. A médiában hamar levetkőzték azt, hogy bármi közük is volt a gyilkossági ügyhöz, anyjuk, Kris Jenner előszeretettel mutogatta családját a tévében, így inkább ezzel váltak ismertté. Első valóságshow-juk a Keeping up with the Kardashians címet viselte, 2007-től 2021-ig folyamatos szereplést biztosított számukra a televízióban, ma már The Kardashians néven fut tovább a show-műsor.

Apjuk, Robert Kardashian ezekben sosem vett részt, de lehetősége sem lett volna, hiszen 2003-ban nyelőcsőrákkal diagnosztizálták, már nem tudtak rajta segíteni, így két hónappal később meghalt. Lánya, Kim Kardashian valószínűleg apja nyomdokaiba szeretne lépni, innen jött az ötlet, hogy jogot tanuljon.

Kim Kardashian már korábban is önálló volt, saját maga is próbált nagyobb népszerűségre szert tenni, ezért Paris Hiltonnal és Nicole Richie-vel barátkozott, eleinte így került a neve a bulvárhírekbe. Kanye West előtt két férje és több viharos kapcsolata is volt, legnagyobb botránya az elhíresült szexvideója volt, amit 2003-ban forgatott akkori barátja, Ray J segítségével.

