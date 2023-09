Harwell 2021-ben vonult vissza, fizikai és mentális problémák miatt. Az alkoholizmussal küzdő zenésznél 2013-ban szívbetegséget, kardiomiopátiát diagnosztizáltak; ezt követően pedig egy neurológiai betegséget, amely hatással volt a memóriájára és a beszédére.

A Smash Mouth énekese az utóbbi időkben májelégtelenséggel is küzdött: a Rolling Stone magazinnak a menedzser elmondta, hogy a zenész családja és barátai körében halt meg.

A Smash Mouth az 1990-es és 2000-es években volt a csúcson, több slágerrel kerültek a listákra, például az All Star, a Walkin' on the Sun és az I'm a Believer című dalok igen népszerűek voltak.