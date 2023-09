Már jó ideje visszavonult a nyilvánosság elől Bognár Évi, aki a Baby Sisters énekesnőjeként vált ismertté itthon a kilencvenes évek végén, sokak szerint ő volt a formáció legszexibb, legvonzóbb tagja. Nem csak a zenei pályafutása, hanem a teljesen meztelen képei miatt is sokan emlékezhetnek a vörös bombázóra: több férfimagazinnak is teljesen levetkőzött, soha nem volt szégyellős típus.

A nagymellű, vörös bombázó, Bognár Évi a gimnáziumi kórusban szeretett bele az éneklésbe, később óvónőként végzett, a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán szerzett diplomát. Túl sokat nem foglalkozott ezzel a pályával, gyorsan megismerkedett Szklenár Gabival és Hertelendy Klárival, végül megalapították a kilencvenes évek legsikeresebb lánybandáját, a Baby Sisterst.

A tagok közül ő szerepelt elsőként meztelen fotókon, de később a többiek is vállaltak hasonló fotózást. Az egyik vetkőzése olyan jól sikerült, hogy azt külföldön is megirigyelték, így a férfimagazin német kiadásába is bekerült.

A bandával öt évig zenéltek együtt, majd az együttes feloszlása után a Baby Évi egyedül próbálkozott, szólókarrierbe kezdett.

"Szerencsés véletlen, hogy Szklenár Gabival és Hertelendy Klárival összebarátkoztunk. Énekelhettem, zenélhettem, ezzel kereshettem a kenyeremet, és nagyon jó hatással voltunk egymásra. Azt viszont máig nem értem, hogy a női magazinok egész egyszerűen nem vettek tudomást rólunk. Itt van három fiatal lány, akikkel történt valami, és senki nem volt erre kíváncsi. Maradtak a férfi magazinok. Dübörögtünk, volt tíz slágerünk, négy aranylemezünk. Én akkoriban vadóc, szókimondó voltam, talán egy kicsit sok is. De az, hogy szerepeltem a Playboyban ajtókat nyitott meg számomra bárhol a világon" - mesélte korábban.

Voltak próbálkozásai a visszatérésre, több meztelen fotózást is vállalt, 2003-ban pedig megjelent az első és máig egyetlen szólóalbuma. Forgatott egy klipet is, ahol szintén jelentős szerepet kaptak a mellei.

Akkoriban többször azt mondta, nem örül annak, hogy mindenki a testével van elfoglalva, és énekesnőként nem ismerik el annyira, mint amennyire szeretné.

A szexualitás belőlem jön, ezzel nem tudok mit csinálni. Pedig ügyeltem arra, hogy ne tekeregjek a klipben, ha megfigyelik a nézők, még meg sem érintettem magam, mert tényleg nem az volt a cél, hogy csak a férfiakat szórakoztassuk

- mondta nem sokkal a klip megjelenése után Baby Évi, aki azt is hozzátette, hogy más különlegesség is van benne, nem csak a teste.

A videóban a mellei is nagyobbnak tűntek, az erről szóló pletykáknak sem örült.

Nem hiszem, hogy olyan méretekkel rendelkeznék, amit magyaráznom kellene. Pamela Anderson nem tudná letagadni a plasztikát, én viszont olyan melltartót vásárolok a boltban, hogy sokan meglepődnének. Indokolatlan a kérdés, és túl személyes is" - mondta.

Bár azt mondta, a Playboy-, FHM- és CKM-fotózást nem bánta meg, saját elmondása szerint kezdte zavarni, hogy mindenki a meztelen testével foglalkozik.

A fotókra büszke vagyok, de elszaladt a ló, és nem tudtam megfogni. Énekesnő vagyok, nem Playboy-nyuszi!"

jelentette ki, bár ekkoriban nyilvánvalóan nagyon élvezte a felhajtást, ami a meztelen fotói körül volt.

Később civil életre vágyottt, nyelveket akart tanulni és járni a világot, teljesen visszavonult. "Megismerkedtem Andréval, aki később a párom lett, aztán a férjem, a kislányom édesapja" - mondta legutóbb egy interjúban. Elmesélte, hogy nagyon szereti a kiszámíthatóságot és a nyugalmat, a családjával évek óta Norvégiában él. "André a pandémia alatt végig ott volt velünk, mindketten jelen voltunk a kisbabánk életében. Nagyon szoros kapcsolat alakult ki hármunk között" – mesélte két éve az egykori énekesnő, aki 43 évesen hozta a világra a kislányát.