Mint írtuk, ismerős arc bukkant fel a TV2 gasztroműsorában, a Séfek Séfében, ugyanis a tavalyi Nagy Ő egyik versenyzője, Vida Beatrix úgy döntött, hogy főzőtudását is próbára teszi. A legnagyobb meglepetést azzal keltette, hogy hatalmas terhes hassal jelent meg a stúdióban, most megdöbbentő dolgot árult el a terhességéről.

Vida Beatrix Árpa Attila kegyeiért küzdött a Nagy Ő tavalyi szériájában, de nem járt sikerrel, ugyanis a színész elég hamar kikosarazta. Most a konyhában szeretne bizonyítani, az sem tartja vissza, hogy hamarosan megszületik gyereke, akit egyelőre úgy tűnik, egyedül kell felnevelnie. Az egykori barátnőjelölt most durva dolgot árult el a terhességéről, ugyanis kiderült, már a Nagy Ő alatt is babát várt.

Már A Nagy Ő előtt is terhes voltam, csak nem tudtam - mondta Vida Beatrix, aki így próbálkozott meghódítani Árpa Attilát.

A nő elmondása szerint, a műsor forgatása előtt zárt le egy hosszabb kapcsolatot, de nem gondolta, hogy teherbe esett. Azt érezte, hogy valami nem stimmel, viszont orvosi vizsgálat után derült ki számára, hogy anyuka lesz.