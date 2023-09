Nádai Anikó Weisz Fanni volt férjével jött össze, már közös gyerekük is született és nagyban szervezik az esküvőjüket. Az egykori valóságshow-szereplő most elárulta, hogy egy nagy családi házat is építenek együtt, a munka pedig nagyon jól halad. "Már nagyon szépen haladunk... Ez az egész egy álom. El sem hiszem, hogy ilyen szerencsések vagyunk" - írta a képhez, melyen a babát tartja a kezében.