Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Opitz Barbiról, aki korábban sem élt túl nyugodt életet, de az elmúlt egy évben megdöbbentő helyzetekbe került. A fiatal énekesnőt 2016-ban ismerte meg a közönség, mikor megnyert egy tehetségkutatót. Énekesnőként azóta is aktív, koncertjeivel bejárja az országot, és folyamatosan jelentkezik új dalokkal is. Ez azonban az utóbbi időben háttérbe szorult, leginkább botrányaival szerepel a sajtóban. Egyre többen aggódnak érte, akik figyelemmel követik a sorsa alakulását, mert úgy látják: fennáll a veszélye, hogy bántalmazó kapcsolatából nem tud szabadulni, és botrányai egyfajta segélykiáltások a nyilvánosságnak.

Opitz Barbi kapcsolati problémái

Az énekesnő nem túl szerencsés a szerelemben, ugyanis előző kapcsolata is botrányok közepette ért véget, amikor exbarátja nyilvánosságra hozott róla egy videót, melyen teljesen meztelenül látható. A nyilván privát felhasználásra szánt felvételen valóban az énekesnő látható, ezért meg is tette a szükséges jogi lépéseket az ügyben, melyben a rendőrség vizsgálódott, azóta azonban nem tudni, arról,hogyan végződött az ügy, de lehetséges, hogy a pereskedés még el sem kezdődött.

Ezek után ismerkedett meg Serleg Alberttel, akivel se veled, se nélküled kapcsolata megdöbbentette a nyilvánosságot, főleg a kapcsolata miatti folyamatos botrányok miatt, amelyek azt sugallják, hogy nagyon rossz hatással van rá a fiatal fiú. Serleg Alberttel tavaly óta alkotnak egy párt, de követhetetlen, hogy mikor vannak együtt és mikor szakítanak. A megismerkedésük óta teljesen felfordult az énekesnő magánélete, hiszen megromlottak családi és baráti kapcsolatai is.

Opitz Barbi családi drámája

Azok, akik figyelemmel követik az énekesnő magánéletének alakulását úgy gondolják, hogy valószínűleg minden az új kapcsolatára vezethető vissza. Serleg Albert előtt nem igazán lehetett hallani arról, hogy Opitzék családjában ekkora problémák lennének, de ma már teljesen elszigetelte magát édesapjától, édesanyjától és nővérétől is. Velük tavaly karácsonykor romlott meg a viszony, amikor kétségbeesetten keresni kezdték az énekesnőt, akinek kilétéről semmit sem tudtak. A nővére, Opitz Georgina kétségbeesett bejegyzéseiből lehetett sejteni, hogy nagy a baj, de húga később mindent tagadott, amit családja állított róla az állítólagos eltűnésének idején.

Nővére már az első posztjában is azt írta, hogy Barbit a barátja életveszélyesen megfenyegette, állítólag azt mondta neki, hogy megöli, hónapokkal később ugyanezt erősítette meg apjuk, Tamás, aki szintén nem bírta szó nélkül megállni, mi történik a gyerekével.

Barbi tegnap szakított a barátjával, aki ezt követően halálosan megfenyegette, és rátörte a lakása ajtaját. Arra kényszerítette, hogy menjen vele Kókára vonattal, ahol a fiú is lakik. Azóta nincs róla hír. Az a fiú már többször is bántalmazta, fenyegette és zsarolta. Valószínűleg most is valami hasonló történt" - mondta az esetről korábban Opitz Georgina, aki azóta nem beszélt a nyilvánosság előtt testvére magánéletéről, aki tagadta a történteket.

Hónapok óta azt írják, hogy a barátom elrabolt... Nem rabolt el. Nézzük, mi is volt: teljes félreértés történt, pár óráig nem voltam elérhető, mivel aludtam otthon! Előtte este volt egy vitánk, ami után kibékültünk, és együtt akartunk hozzá lemenni vidékre reggel, csak én visszafordultam, mert a fűtést elfelejtettem lekapcsolni. Ő nem tudott megvárni, sietett munkába, én viszont mondtam neki, hogy akkor később megyek le hozzá, visszaalszom picit. Na, ez idő alatt nem ért el délután senki, összesen kb. három órán keresztül" - próbálta tisztázni Serleg Albert nevét az énekesnő, aki azóta is furcsa magyarázkodásokba keveredik, ha felmerülnek a kapcsolati problémái.

A decemberben történtekről annyit tudni, hogy végül rendőrségi ügy lett az állítólagos elrablásából, akkor őt és a fiatal fiút is kihallgatták a hatóságok. Ekkor fordultak el tőle nagyon sokan, hiszen barátai is a család félelmeit igazolják.

