Singh Viki egy szexi mellett áradozott arról, hogy mennyire várta már az őszt. "Itt van az ősz, itt van újra... És vele együtt visszatértek a dolgos hétköznapok, a SIX-próbák és a tanítás is a fellépéseim mellett. Annyira vártam! Imádom, hogy minden percem be van osztva... Szeretek produktív lenni, szeretem azt érezni, hogy hasznosak a napjaim és nem "csak úgy" múlik az idő céltalanul" - árulta el az énekesnő, aki a nyarat is élvezte, többször megmutatta magát kis bikiniben.