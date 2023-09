A legismertebb indiai színésznő, a számos hollywoodi produkcióban is látott Priyanka Chopra eddig nem vállalt kimondottan meztelen jeleneteket, hazájában azonban akadnak merészebb kolléganői, akik teljesen levetkőztek a világ egyik legtermékenyebb filmgyártó központjában, Bollywoodban. Nézze meg a meztelen fotóikat!

Kamalika Chanda

Az Ancensored nevű szexoldal népszerűségi listáján az indiai színésznők között (Priyanka Chopra után) a második Kamalika Chandra, aki eddig tizenöt bollywoodi produkcióban szerepelt. Rögtön első filmjében, a 2016-os Miss Teacherben megmutatta óriási melleit, de még idei sorozatában, a Ranjishban is láthattak tőle merész szexjeleneteket a nézők.

Bharti Jha

A bollywoodi filmgyártás termékenységét jól mutatja, hogy a színésznőre csak idén 19 filmben és sorozatban számítottak eddig, ezek egy részében meg is szabadult a ruháitól. Csak 2021-ben kezdte egyébként a karrierjét, egy évvel később azonban már vetkőzött a Doraha című minisorozatban, de például az Aamrasban vagy a Rain Baserában is lehetett meztelenül látni.

Khushi Mukherjee

A mai Kolkatában, az akkori Kalkuttában született 1996-ban, eddig 13 filmben és sorozatban tűnt fel. A legmerészebb szexjelenetei eddig egy idei minisorozatban, a Nadaanban voltak, de fehérneműben csábított olyan produkciókban is, mint a Stranger, a Fatherhood vagy a Riti Riwaj – miközben (fél)meztelen fotósorozat is készült már róla.

Radhika Apte

Több filmjét és sorozatát ismerhetik a magyar nézők is, játszott például a Szent játékokban, a Churchill kémeiben vagy legutóbb az Égi kötelékben. Az itthon szintén látott Az esküvői vendégben meztelenül is megjelent, de volt merészebb jelenete többek között a Madlyben is, ahol a szoknyáját felhúzva mutatta meg a nemi szervét.

