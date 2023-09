Bár úgy tűnik, hogy Molnár Gusztávnak sikerült leszoknia az alkoholról, nem tud függőségek nélkül élni, most egy újabb szenvedélyt talált magának, amiről több fotót is megosztott a követőivel.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Molnár Gusztáv váratlanul elhagyhatta a szigorú komlói elvonót, ahol hosszú hónapokat töltött el, hogy leszokjon az alkoholról. A színész teljesen tönkretette az életét az alkoholizmusa miatt, kisfia láthatását is elvesztette, majd második felesége is úgy döntött, hogy elhagyja.

A színész igyekszik kerülni a nyilvánosságot, de néha egy-egy képet mutat magáról és arról, hogyan tölti az idejét az elvonó után. Molnár Gusztáv most egy új szenvedélyt talált magának, ami a biciklizés, és fotói alapján úgy tűnik, hogy elég gyakran pattan nyeregbe. Legutóbbi képei alapján még mindig nyúzottnak és soványnak tűnik.

