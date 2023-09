Nagy tömegek által látotgatott strandon bukkant fel Sarah Jessica Parker a két tinédzser lányával. Az 58 éves színésznő vasárnap a New York-i Hamptonsba vitte 13 éves ikreit, Tabitha Hodge-ot és Marion Loretta Elwellt, hogy egy napot pihenjenek a napon. Az ikrek mellett van egy 20 éves fia is, ő nem ment el a standolós napra, amelyről itt talál képeket.

A rajongók korábban csalódottan vették tudomásul, hogy a sorozat folytatásának számító And Just Like That első évadában nem volt rengeteg szex, de szerencséjükre kiderült, hogy a második évadban több pikáns jelenet lesz. Állítólag Carrie Bradshaw, Charlotte York és Miranda Hobbes is levetkőzik az új évadban, pedig Charlotte még egy "MILF-listára" is felkerült, amelyet a gyerekei iskolájában tanuló tinik készítetenek.



Időközben az is kiderült, mennyi pénzért vállalta ebben a produkcióban az egyperces szereplést a Sarah Jessica Parkert utáló Kim Cattrall, Samantha Jones megformálója - nos, az összeg egészen döbbenetes.