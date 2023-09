Peller Anna a barátjaként mutatta be azt a férfit, akivel a hétvégén együtt jelent meg egy eseményen - írja a Story. A lap úgy tudja, a pár egész este együtt szórakozott és a jelenlévők előtt egyáltalán nem titkolták, hogy összetartoznak.

Peller Anna és Lukács Miklós márciusban a közös Facebook-oldalukon jelentették be, hogy 14 év házasság után elválnak. A kislányukat együtt nevelik, közös nyaraláson is voltak, és a férj is igyekszik új párt találni, egy társkereső műsorban is próbálkozott nemrég.