Sydney van den Bosch újabb szexi képpel jelentkezett, ezúttal csupán egyetlen párnával takarja el a meztelen felsőtestét. A Szerencsekerék mellett hamarosan a TV2 népszerű táncos show-jában, a Dancing with the Starsban is láthatják majd a nézők - ezt tegnap jelentette be a csatorna, az esemény exkluzív képeiből itt talál egy galériát!