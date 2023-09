Krausz Gábor a TV2-nek elárulta, hogy amikor felhívták azzal, hogy menjen táncolni a Dancing with the Stars-ba, nem lepődött meg, mert minden évben keresték már ezzel. "Most máshogy alakultak a dolgok, és úgy voltam vele, hogy ha most nem, akkor soha... Egyébként egy kicsit mindig érdekelt, kiváncsi voltam, úgyhogy belecsaptunk" - magyarázta.

Titkon számítottam, hogy Anna lép be az ajtón, őt érzem legközelebb a személyiségemhez. Amennyit én láttam belőle, egy roppant jó humorú lány és vérprofi. Ő az egyetlen, aki bármit is ki tud hozni belőlem, mert a táncudásom nulla" - folytatta.

A TV2 látványos sajtóeseményéről itt nézhet képeket, alább pedig a videóinterjú Krausz Gáborral.