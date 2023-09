Naomi Campbell közvetlenül a New York-i divathét előtt, annak nem hivatalos nyitányaként mutatta be a PrettyLittleThinggel közös kollekcióját, aminek keretében ő maga is megjelent a kifutón, 53 évesen is teljesen átlátszó ruhába bújt – így a mellbimbóit is láthatták a nézők. Mutatunk pár hivatalos fotót az eseményről.