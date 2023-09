Lukács Gabi tavaly beszélt először az azóta is feldolgozhatatlan támadásról. Most újra jelentkezett az üggyel kapcsolatban.

Az énekesnő lányára egy csapat kutya támadt rá Zsámbékon, gyermeke pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a kislány életét édesapja mentette meg, aki autójával még éppen időben érkezett a helyszínre. A kislány az azóta eltelt időszakban szerencsésen felépült. A velük történteket nem hagyták annyiban, egy alapítvánnyal kezdtek együtt dolgozni annak érdekében, hogy másnak soha ne kelljen átmennie olyan borzalmakon, amiken nekik kellett.