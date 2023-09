Kozsó és szerelme, Ágica húsz év után találtak újból egymásra. Annyira komoly a kapcsolatuk, hogy az énekes mindent, még kilenc gyereket is vállalna párjával.

Ágica húsz évesen elutazott az országból, ezért megszakadt a kapcsolatuk. Hazatérése után Kozsó megkereste egykori szerelmét, boldogságuk pedig azóta is töretlen.

Mindennap hálát adok Ágicáért. Teljes lila ködben vagyok. Imádom őt. Ez egy nagyon nagy dolog, ami köztünk van. Kilenc gyerek is kevés lenne tőle. Szeretném, ha lenne közöttük faszobrász, festő, sportoló..." – mondta a Story magazinnak Kozsó. Saját bevallásuk szerint ők tűz és víz, kapcsolatuk ennek ellenére remekül működik. Erről már Ágica beszélt.

Mindent meg tudunk beszélni. Ha probléma adódik, ő rögtön várja a megoldást, én pedig dolgozok a megoldáson. Veszekedés sosincs köztünk. Előfordul néha, hogy nem egyformán gondolkodunk, mivel ő művész, én pedig realista vagyok" – magyarázta Ágica, aki azt is elárulta, hogy a sorsra bízzák, mikor jöjjön a kisbaba.