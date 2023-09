Aleska Diamond barátnőjét, VV Anettet kísérte el egy ayahuasca szertartásra, ahol utóbbi majdnem életét vesztette. Félholt állapotban, törött csontokkal találtak rá egy nappal eltűnése után, még mindig nem gyógyult meg teljesen. Sáfrány Emese most elárulta, miért ment oda és azt is, hogy miért lett vége kapcsolata gyereke apjával.

Aleskát arról kérdezte Hajdú Péter a Frizbi legújabb részében, hogy ki miatt ment tönkre kapcsolata gyereke apjával, Hornyák Ádámmal.

Nem miattam – hangzott a válasz.