Szombaton és vasárnap este is új részekkel jön a Sztárban Sztár leszek!, vasárnap este pedig visszatér a TV2-re Liptai Claudia egy epizód erejéig a Mutasd a hangod! vadonatúj zenei showban, ahol Caramel is színpadra lép.

Nagy sikerrel indult az ősz a TV2-n. A TV2 és az RTL közönségarányát vizsgálva mind teljes napon, mind főműsoridőben nő a különbség hétköznapokon, vagyis a TV2 javára nyílik az olló. Az előző két hét hétköznapjaihoz képest a TV2 jelentősen javult és ezen a héten már 2 százalékponttal vezet az RTL előtt főműsoridőben.*

Múlt hétvégén elindult a TV2 egyik nagysikerű műsora, negyedik szériájával startolt vasárnap este a Sztárban Sztár leszek!, szombaton este pedig az RTL-en is kezdetét vette a The Voice. A nyitó epizódok a TV2 sikerét hozták, hiszen mindhárom kiemelt célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) a Sztárban Sztár leszek! volt a nézettebb műsor. A The Voice-t a teljes lakosságból 560 ezren követték figyelemmel, míg a Sztárban Sztár leszek!-re 890 ezren voltak kíváncsiak.

A különbség 18-49-ben is jelentős, a TV2 tehetségkutatója 18%-kal magasabb átlag nézőszámot ért el az RTL-énél. Emellett ha a The Voice első adásának eredményét összehasonlítjuk az X-Faktor egy évvel ezelőtt sugárzott nyitóadásával, akkor azt láthatjuk, hogy a 18-49 évesek körében szinte csak fele annyian nézték a most indult tehetségkutatót. A teljes lakosság körében pedig az X-Faktort egy éve 945 ezren látták, a The Voice-t pedig most csak 560 ezren.

Igazi újdonság, hogy a nézők minden eddiginél hosszabb évadra számíthatnak, és most hétvégétől már szombaton is új epizóddal jelentkezik a Sztárban Sztár leszek! A kiadott időponttól eltérően azonban már 19:30-kor indul az újabb válogató adás.

A Sztárban Sztár leszek! után 21:50-kor jön a Szerencsekerék VIP újabb epizódja. A legendák éjszakáján Kasza Tibi ezúttal a műsor korábbi arcait: Pataky Györgyit, Klausmann Viktort és Gajdos Tamást teszi próbára.

Vasárnap 18:55-kor folytatódik a Sztárban Sztár leszek!, utána 21 órától pedig elkezdődik a TV2 vadonatúj nagyszabású műsora, a Mutasd a hangod!, amelyben Papp Szabi, Hargitai Bea és Rákóczi Feri mellett ott lesz Liptai Claudia. A világ legmeglepőbb zenei showjában óriási fordulatok és sok-sok nevetés vár a nézőkre, akik a sztárokkal együtt visszafojtott lélegzettel várják majd Caramel és az adásgyőztes szereplő közös duettjét.

Szombaton 19.30 Sztárban Sztár leszek!, utána 21:50 Szerencsekerék VIP.

Vasárnap 18:55 Sztárban Sztár leszek!, 21.00-kor Mutasd a hangod!

*Forrás: A18-59 live+as live adatok, főműsoridő:18:00-22:59, vizsgált időszak: 2023.08.21-2023.09.06., hétköznapok, forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás