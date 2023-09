Magyarországon jelenleg a toplista második helyén áll a Netflixen a sorozatok között a Who Is Erin Carter?, vagyis a Ki az az Erin Carter?, amely a címbeli kérdésre keresi a választ, egy Barcelonában élő tanárnő mozgalmas, gyilkosságokkal teli múltját fedi fel fokozatosan.

Ki az az Erin Carter? – teszik fel sokan a kérdést egy barcelonai tanári, szülői közösségben, miután az Erin Carter néven ismert tanárnő profi módon megakadályoz egy bolti rablást, az egyik elkövetőt meg is öli. Azt mondja, csak a kislányát védte ösztönből, de másokkal együtt a rendőr szomszéd is gyanakodni kezd, aki aztán – a nézőkkel együtt – egyre többet tud meg a nő múltjából.

Az már a hétrészes sorozat legelső jelenetéből kiderül, hogy a nő és a kislánya nem teljesen nyugodtan hagyják el Angliát, úgy szállnak fel egy hajóra Barcelona felé, hogy azt mindenki előtt titokban akarják tartani. Hogy mi vagy ki(k) elől menekülnek, azt természetesen nem spoilerezzük el, mindenesetre pár évvel később Erin Carter már rendezett családi körülmények között, kórházi ápoló férjjel és (helyettesítő) tanári állással él a lányával egy nyugodt környéken.

Persze a múlt árnyai utolérik, így a kezdeti bolti akció után több is következik, látványos verekedésekre, lövöldözésekre, autós üldözésekre lehet számítani – amihez a hátteret főleg Barcelona és a tengerpart adja, de a múltbeli jelenetekben Nagy-Britannia, illetve London is szerepet kap. Igazi európai sorozatról van tehát szó, amely gond nélkül utolér sok amerikait.

Ki az az Erin Carter?

A sztorin természetesen sokat lendít, hogy a nagydarab férfiakat megszégyenítő akciókat egy kicsi, törékenynek tűnő nő viszi véghez, akit a 160 centi magas Evin Ahmad alakít. A kurd származású svéd színésznő 2022-ben megkapta a berlini filmfesztivál díját, amely a legígéretesebb tehetségeknek jár, egyébként olyan skandináv sorozatokban láthattuk korábban, mint a Futóhomok, A gyilkos eső vagy az Instant dohány.

Erin Carter férjét a The Gifted – Kiválasztottakból ismert Sean Teale, a kislányát pedig a 13 évesen is rutinos (2016 óta szerepelő) Indica Watson játssza, de feltűnik többek között Denise Gough, Charlotte Vega, Susannah Fielding és Douglas Henshall is.

A karakteres, könnyen megjegyezhető színészek mellett a jellegzetes európai íz miatt lehet érdemes belenézni a sorozatba, amelyben azért akadnak kiszámítható fordulatok, és a főszereplő motivációját sem könnyű mindig megérteni. Az IMDb-n jelenleg tízből 6,5 ponton áll a Ki az az Erin Carter? a nézők értékelése szerint.