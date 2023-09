Mint arról korábban mi is írtunk, durva kutyatámadás érte Lukács Gabi kislányát idén tavasszal, az énekesnő és családja nem hagyta annyiban a történteket. Egy alapítvánnyal kezdtek együtt dolgozni annak érdekében, hogy másnak soha ne kelljen átmennie olyan borzalmakon, amiken nekik kellett. Az énekesnő most képeket osztott meg lányáról és azt is elárulta, milyen állapotban van most.

Fanni hihetetlenül erős. A sebeit elfogadta, sőt erőt is tud meríteni belőlük, természetesen vannak nehezebb pillanatok, amikor szeretne csak egy átlagos kinézetű kamaszlány lenni. Igyekszünk minden szituációból a legjobbat kihozni, igyekszünk mindig előre tekinteni" - mondta a Blikknek Lukács Gabi, akiknek fotót is mutatott a kislány sérüléseiről.

Elkezdett újra egyedül közlekedni, pontosabban időnként, egyedül jön haza az iskolából. Persze tisztában vagyok azzal, hogy hagynom kellene, és biztatnom, de azt hiszem ő nálam sokkal erősebb és jobb szeretem hozni, vinni. Azt gondolom a legjobb úton haladunk a teljes felépülés felé. Azóta nem voltunk a támadás helyszínén, ahhoz azt hiszem még sokkal több idő kell mindenkinek" - tette hozzá az énekesnő, aki azóta már több családnak is segített, akik hasonló problémával küzdenek.