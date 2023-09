Hétfőn, azaz szeptember 11-én indul útjára a SuperTV2 vadonatúj valóságshow-ja, a Power of Love – A szerelem ereje. A műsor játékosai mind-mind különböző karakterek, egyvalami közös bennük: szinglik, és talán hamarosan megtalálják életük szerelmét. Most itt az idő, hogy megismerkedjünk a Power of Love – A szerelem ereje tizennégy versenyzőjével.