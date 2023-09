Radics Gigi egy ideig őrlődött, hogy elfogadja-e a felkérést, ennek pedig több oka is van.

Azt gondolom, hogy a tánc alapvetően intim dolog. Eleve az, hogy itt mindent meg kell magunkból mutatni, szép, nőies ruhákban... Voltak is kérdések a fejemben ezzel kapcsolatban. Például, hogy lelkileg készen állok-e erre anyaként. Egy nő azért sok testi változáson megy keresztül, mikor anyává válik. Rajtam például volt 30 kiló plusz, amit hála Istennek sikerült leadni, és talán el is jött a pillanat, hogy fel merjem magam vállalni ország-világ előtt

– mondta a Ripostnak.

Én egy gátlásos nő vagyok, nem vagyok hozzászokva, hogy egy idegen pasi ilyen közel legyen hozzám. Jó, Dávid már nem számít idegennek. Vele most már természetesen megy ez, nyilván azért is, mert neki ez a szakmája, ez az élete, én pedig bízom benne. Emiatt nem is érzem azt, hogy feszengnem kellene tánc közben

– tette hozzá Radics, aki már szorgalmasan próbál a táncpartnerével, októberben pedig a TV2 nézői is láthatják, mire képes a parketten.