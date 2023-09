Nádai Anikó sosem titkolta, hogy több plasztikai műtéten is átesett. Évekkel ezelőtt operáltatta meg melleit, majd az orrát is átszabatta. Nemrég a hosszú, fekete haját is rövidre vágatta, mert továbbra sem elégedett a külsejével. Most többen azt sejtik, hogy újabb műtéten is áteshetett, hiszen egyre felismerhetetlenebb az új fotóin.

Mi van az arcoddal? Alig lehet rádismerni... Botox? - írta egy követője, de rengeteg hasonló vélemény született a kétgyerekes édesanya legújabb képe alatt.

Hol a bájos Anikó?" - nehezményezte valaki, aki szerint előnytelen Nádai számára ez az új stílus és régen sokkal természetesebb volt.

Kár, hogy felismerhetetlen! Hová lett a kedves Anikó arc? Ki ez a nő? Bárki lehetne – itt van a gond! Eltűnt az egyéniség, a személyiség!" - idézi a Bors az éles kritikát egy másik kommentelő, de nagyon sokan vélekednek hasonlóképp.

Viszont voltak olyanok is, akik védelmükbe vették az édesanyát, aki valószínűleg a szülés után is megváltozhatott, nem biztos, hogy újabb műtéten esett át.

"Nem tudom mi történt, de a szülés után az arca teljesen megváltozott" - vetette fel egy másik követője.