Nehéz időszakot élt át Schobert Norbert, aki két évvel ezelőtt kapott sztrókot egy reggeli futását követően. Akkor azt mondta, hogy ez egy intő jel volt számára azért, hogy kicsit lassítson a tempón, ne hajszolja túl magát. Az elmúlt évben még több stressz érte, amikor kiderült, hogy több millióra büntették meg vállalkozását, melyet ezek után meg is szüntetett. Most elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa haláltusáját, amit a sztrók közben vívott, hiszen a biztonsági kamerájuk mindent rögzített.

Megrázó videót tett közzé Schobert Norbert, aki a felvételen jól láthatóan az életéért küzd, miután a házuk kapujában rosszul lett. A kórházban kiderült, hogy sztrókot kapott, ha nincs a család kutyája, talán ma már nem is élne.

Most úgy gondolja, hogy fitneszedzőként folytatja a továbbiakban, néha órákat szeretne tartani a feleségéhez, Rubint Rékához hasonlóan, emiatt sok kritika érte. Schobert ezért tette közzé a sokkoló videót, mely után reméli, hogy a rosszindulatú hozzászólások eltűnnek a közösségi oldaláról.