Az utóbbi időben egyre több olyan esetről hallani, hogy ismert ember nevében próbálnak pénzt kicsalni azok követőiből. Sokszor a gyanútlan áldozatok bedőlnek a trükknek, majd a valódi előadót kérik számon, aki gyakran így értesül a csalásról. Nemrég Bódi Gusztiék kerültek kellemetlen helyzetbe , most Bereczki Zoltán is hasonló helyzetbe került.

Bereczki a saját Instagram-oldalán számolt be arról, hogy csalók éltek vissza a nevével. A színész a TikTokról értesült arról, hogy valaki a nevében küld üzeneteket a hamis oldal követőinek. A bejegyzésben közzé is tett pár ilyen üzenetet, amit feltűnően rossz magyartudással írtak meg. Bereczki úgy gondolja, valaki fordítóprogram segítségével írhatta az üzenetet, így lehet, hogy nem is magyar személy, aki visszaélt a színész nevével.