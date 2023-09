Mint írtuk, ma este indul a TV2 legújabb show-ja, a Mutasd a hangod! Az első adásban két vendégszereplő is lesz, aki nem más, mint Caramel, és a hosszú idő után visszatérő Liptai Claudia. A műsorvezető nagyon örült a felkérésnek, véletlenül egy nagyon kínos sztorit is kifecsegett magáról a stúdióban.

Ma este 21 órától indul a TV2 vadonatúj, nagyszabású műsora, a Mutasd a hangod!, amelyben Papp Szabi, Hargitai Bea és Rákóczi Feri mellett visszatér Liptai Claudia is. Bár csak egy adás erejéig, mégis nagyon szívesen vállalta a felkérést. A világ egyik legmeglepőbb zenei show-jában óriási fordulatokra és remek hangulatra számíthatnak a tévénézők, akik a műsor végén láthatják Caramel és az adásgyőztes szereplő közös duettjét is.

A gameshow egyik előzetesében Liptai Claudia épp arról magyaráz, hogy neki miért lesz könnyű feladata, amikor el kell döntenie, hogy az adott versenyző saját hangján énekel, vagy csak rátátog-e a dalra. Majd elárulta, hogy ő számtalanszor gyakorolta ezt régen, amikor egy hajlakkot használt mikrofonként, és abba énekelt a családjának. A műsorvezető a műsor házigazdájának, Stohl Andrásnak a kérdésére válaszolva árulta el magáról a kínos történetet.

"Claudia, színésznőként lehet-e valamire figyelni?" - tette fel a kérdést Stohl András.