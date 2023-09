Koczka Géza, azaz MC Hawer egy ideje egyedülállóként éli az életét. Előtte komoly kapcsolata volt, barátnőjét el is jegyezte, vele tavaly májusban döntöttek a szakítás mellett. Most egy rejtélyes nő társaságában látták többször is felbukkanni a mulatós sztárt, ezért azt gondolták, hogy újra szerelmes lehet.

MC Hawer reagált a pletykákra, miszerint új párja van. Bár nagyon szeretné, ha ismét rátalálna a szerelem, de most nem erről van szó.

Valóban van egy hölgy, akivel mostanában sok helyen megfordulok, de az érintett személy csupán az egyik legjobb barátnőm. Floridában él, és az ismeretségünk régre nyúlik vissza. Amikor még Amerikába is jártunk turnézgatni, akkor ismerkedtünk meg, olyankor mindig nála szálltunk meg. Ágika egyébként velem egy idős, de semmi nincs közöttünk. Most itthon van, és igyekszünk rengeteg közös programot kitalálni, hogy minél több időt tudjunk együtt tölteni. Nemrég színházban jártunk, ahova harmadikként a húgom is csatlakozott. Egy hónapig lesz Magyarországon, utána hazamegy és folytatja az eddigi életét" - magyarázta MC Hawer, aki örül, hogy barátja hazalátogatott, ezért is megy vele mindenhová, ahová csak teheti.

A zenész hozzátette, hogy régen ő sem gondolta, hogy lehet nő és férfi között barátság, de aztán találkozott az amerikában élő nővel, aki bebizonyította, hogy igenis létezik.