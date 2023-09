Nádai Anikó már két kisfiú édesanyja, a nyolcéves Patrik még előző kapcsolatából született, az egyéves Alex viszont vőlegényétől, Hajmásy Pétertől. Bár lett volna idejük a terhesség alatt is összeházasodni, mégsem tették. Nádai elmondta, hogy miért alakult így és azt is, hogy tervezik-e még egyáltalán, hogy valaha egybekelnek.

Jelenleg nagy építkezésbe kezdtek, terveik szerint jövő tavasszal költöznek be az új otthonukba.

A mostani otthonunkat kinőttük, szükségünk van egy nagyobbra. Telket vásároltunk, és építkezésbe kezdtünk. A főfalak már állnak és a tető is készül. Nem sietünk sehová, úgy tervezzük jövő tavasszal költözünk majd be... Már több megbeszélésünk is volt, és elképesztő lesz a végeredmény. Petivel ezt is közösen csináljuk és nagyon élvezzük a tervezést. Az építkezés miatt nincs közöttünk vita vagy feszültség, minden jól halad" - kezdte Nádai Anikó, aki elárulta, az építkezéstől is függ, lesz-e esküvő.

Meglátjuk, hogy mennyi pénzt visz majd el az építkezés, ha sokat, akkor két év múlva lesz esküvő. Nem szeretnénk kapkodni. Sok barátunk van, akikkel mind szeretnénk együtt ünnepelni. Peti már azt is pedzegette, hogy legyen kétnapos. Az szinte biztos, hogy belföldön, közel a fővároshoz tartjuk meg, hogy ne kelljen sokat utazni a násznépnek" - magyarázta Nádai, aki azért sem sürgeti a dolgot, mert sosem gondolta, hogy valaha is férjhez megy.