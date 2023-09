Nem fog az idő Salma Hayeken, aki 57 éves kora ellenére is ontja magáról a szexi fotókat. Bár célja nem mindig a mellei mutogatása, de hatalmas méreteit képteleneség nem észrevenni. Legutóbbi, smink nélküli fotóján is káprázatosan fest, évtizedeket is letagadhatna valódi életkorából. Valószínűleg Hayek a kortalanságára büszkébb, mint a hatalmas melleire, melyek bikiniben még nagyobbnak tűnnek a fotóin.