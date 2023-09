Sosem volt szemérmes típus Emily Ratajkowski, de az utóbbi időben egyre merészebb fotókat oszt meg magáról. Ruháit is úgy választja ki, hogy szinte semmit se takarjanak a testéből. Már többen is szóvá tették, hogy miért kell folyton meztelenkednie, de őt ez egyáltalán nem érdekli. Legújabb fotóin egy sárga csipkeruhában látható, melyből teljesen kilátszik mindene, még a mellbimbói is.