A héten derült ki, hogy T. Danny is próbára teszi magát a TV2 nagyszabású táncos show-műsorában, a Dancing with the Starsban. A 24 éves zenész Lissák Laura oldalán fogja megmérettetni tánctudását, talán a sok gyakorlás és elfoglaltság miatt tűnik úgy, hogy szakított ismert barátnőjével, aki szintén a TV2-n fog feltűnni idén ősszel.