Mint írtuk, múlt héten indultak a kereskedelmi csatornák őszi nagyszabású show-műsorai, de az RTL Klub már az első adással megbukott. A TV2 évek óta maga mögé utasítja a továbbra is szánalmasan próbálkozó konkurens csatornát, akik sokkal többet vártak a nagy durranásnak szánt The Voice című tehetségkutatójuktól. Azonban újabb csúfos bukást jelenthet számukra, a szombati adás kínosan gyenge lett.

Már az első heti nézettségi adatok is jól mutatták, hogy az RTL Klub újabb megalázó vereséget szenvedett a TV2-től. Hiába ültették zsűriszékbe a népszerű rappert, Curtist, vagy a botrányairól elhíresült fiatal zenészt, Manuelt, nem segít a tehetségkutató népszerűségén.

A legtöbb kritika arról szól, hogy szánalmas próbálkozás a csatorna részéről, és a The Voice valójában egy színvonaltalan bohóckodás. A műsor eredeti szándéka szerint egy komoly, zenés tehetségkutató, melyből korábban a TV2-nél is készült egy évad, ami hatalmas sikereket aratott a mostanihoz képest. Az RTL Klub hiába vásárolta meg, de ebből is tudott kínos műsort készíteni, amit utálnak azok a nézők, aki véletlenül odakapcsolnak.

A második válogató egyik legkínosabb, feltűnően előre megrendezett jelenete volt, amikor Curtis úgy döntött, hogy felidegesíti zsűritársát, Manuelt azzal, hogy elviszi előle az egyik versenyzőt. A két zenész inkább egymással vitatkozott, minthogy tisztelettel végighallgatták volna azt az énekest, akin tulajdonképpen összevesztek. Különösen a magát Manuelnek nevező "zenész" viselkedett nevetségesen.

A második válogató után elég sok kritikát kapott a csatorna és a műsor, hiszen mindenki látja, hogy színészkedés zajlik a stúdióban.

Szégyellje magát az RTL, amiért ezt a műsort is lezülleszti ilyen hülye trashműsorrá! A trashnek itt nincs helye, azt tiltsák ki a műsorból azonnal! Itt énekelni kell" - nehezményezte egy kommentelő.