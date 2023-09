Stana Alexandra mostanában megint nagyon elfoglalt, ugyanis már javában készül a Dancing with the Starsra Marics Petivel. A sikeres showműsor október közepén tér vissza a TV2-re, de úgy tűnik, már most mindent beleadnak, hogy biztos legyen a továbbjutás. A táncosnő most nem a próbateremből, hanem a Budai Várból jelentkezett, az esti programon pedig nem nagyon takargatta a melleit.