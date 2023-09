Krausz Gábor és Mikes Anna közösen készülnek a Dancing with the Starsra. A séf nem titkolja, hogy nincs otthon a tánc világában, ez azonban nem szegi kedvét, nagyon lelkesen tanul a profi táncosnőtől.

A TV2 népszerű műsorának egyik legnagyobb meglepetése kétség kívül Krausz Gábor, aki többször is hangoztatta már, hogy teljesen botlábú. A párokat leleplező sajtótájékoztatón sztárséf és profi táncos párja, Mikes Anna elismerte, még egy próbájuk sem volt, mégis nagy magabiztosággal állnak a versenynek.

A Bors kérdésére Krausz Gábor elárulta, hogy az elmúlt években többször is felkértek már szerepelni, de eddig mindig nemet mondott. "Most értem el arra a szintre, hogy be merjem vállalni, és egy kihívásként éljem meg, ne nyűgként" - mondta.

Krausz nagyon örül, hogy táncpartnere Mikes Anna lesz, aki többek között Junior Prima-díjas sportoló, tizenegyszeres magyar bajnok, mesterdiplomás táncpedagógus, a Dancing with the Stars második évadának döntőse.

"Anna a legjobb tanárnő, még nem volt táncpróbánk, de jókat hallottam róla. Az mindenesetre egészen biztos, hogy ő jobban főz, mint ahogy én táncolok" - mondta akkor, azóta azonban folyamatosan próbálnak.

Nem félek, ha véletlenül félrelépek, vagy fejre esek, nekem másnap ugyanúgy lesz munkám, nem rúgnak ki egy színházból sem.

- magyarázta.