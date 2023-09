Kulcsár Edina az első gyereke születésnapját szervezte mára, Medox buliján pedig az egyik testvére is ott volt. A modell a G.w.M-től született kislányát, Amarát sosem mutatja meg, a kisfiát és Ninát azonban elég gyakran fotózza.

"Olyan jó kis születésnap volt ez! Mint mindig, most is rá voltam stresszelve, hogy milyen bulit varázsoljak otthonra szülinap gyanánt, aztán rájöttem, hogy talán mindenkinek jobb, ha lazábban kezelem. Így jött az ötlet, hogy klasszikus játszóházas szülinap legyen! Semmi flancolás... Csak csirkefalatkák és sültkrumpli, mellé pedig szörp, ami a szülinapi csomag része volt. Nem csak a gyerekek érezték magukat fergetegesen, hanem még a felnőttek is. Én voltam a zseton osztó! Imádtam minden pillanatát" - írta a családi képek mellett.