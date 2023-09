Amerika Kapitány alakítója, a tavaly a világ legszexibb férfijának választott Chris Evans egy zártkörű ceremónián, Boston környéki otthonukban vette el a portugál színésznőt, Alba Baptistát.

Az esküvőn olyan sztárok is jelen voltak, mint Robert Downey Jr., Chris Hemsworth vagy Jeremy Renner, de nekik is le kellett adni a telefonjukat – miközben titoktartási szerződést is aláírattak velük a Page Six szerint.

A 42 éves Evans és a 26 éves Baptista korábban a kapcsolatukat sem verték nagydobra, egy év elteltével derült csak ki, hogy együtt vannak.