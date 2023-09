PSG Ogli, akit már több tévéműsorban is láthattak a nézők, hamarosan a Kőgazdag fiatalokban tűnik fel a TV2-n.

Akár 10 millió forintot is elkölt havonta luxus ruházatra, fényűző életének szinte minden pillanatát szívesen megosztja a közösségi oldala követőivel, és most már a tévénézőkkel is.

Imád utazni, csak tavaly 14 országban járt, másfél hónapot pedig a Maldív-szigeteken töltött.

Rendkívül meg van elégedve magával, de ezért rengeteget tesz: naponta jár edzőterembe és fodrászhoz, hogy formában tartsa magát. Arra a legbüszkébb, hogy nemrég vett magának egy 8,5 milliót érő Rolex karórát.