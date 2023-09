A két televíziós 2021-ben jelentette be, tizenhat év után megromlott a házasságuk, elválnak. Palik László és Marsi Anikó a mai napig jóban vannak, ez a két közös gyerekük miatt nagyon fontos. Az édesanya most elárulta, bocsánatot kért volt férjétől, és az új kedveséről is mesélt.

A Tények műsorvezetője arról beszélt legutóbbi interjújában, nem volt fontos számára a papír, mégis nagyon jól esett neki, amikor Gábor megkérte a kezét.

Gyermekkori barátnőm évek óta együtt volt a párjával, egy olasz férfival, aztán egyszer csak összeházasodtak. Megkérdeztem Mariannt, hogy miért? Azt mondta, mert jólesett neki, hogy a párja feleségül akarja venni. Ez történt velem is. Gábor nagyon akarta a házasságot. Teljesen levett a lábamról azzal, hogy én vagyok az első az életében, akit tényleg nőül akar venni, ő még nem volt házas" – mondta Marsi Anikó a Meglepetés magazinnak. A híradós őszintén beszélt arról is, hogy hogyan érezte magát a Palik Lászlóval való válása után.