A kétezres évek legsikeresebb és legkeresettebb modellje volt Tyra Banks, aki nemcsak a modellszakmában, hanem a kereskedelmi televíziózásban is maradandót alkotott akkoriban. Az egykor szexi modell hatalmas népszerűségnek örvendett egykor, nagy befolyása volt a szupermodellek következő generációinak kiválasztásában. Tyra Banks legismertebb tévés munkája a Topmodell leszek! című amerikai valóságshow volt, mely 22 évadot élt meg, Rita Ora is feltűnt benne. Bár Banks a mai napig szerepel tévéműsorokban, de teljesen megváltozott, hiszen az évek alatt felismerhetetlenre hízott, ezzel sokkolta az embereket. De nem ő az egyetlen modell, aki végül teljesen elhanyagolta magát és elhízott, lezüllött az évek alatt.

Tyra Banks

A kétezres évek szupermodellje, mára befolyásos üzletasszonnyá és televíziós személyiséggé nőtte ki magát a modellkarrierjét követően. Az egyik legbefolyásosabb afroamerikai nőnek tartja számon a Time magazin a mai napig. Karrierjét és jövőjét is megalapozta az America's Next Top Model, azaz a Topmodell leszek! című valóságshow-val, melyet a The CW műsorán láthattak a nézők. A 22 évadot megélt tehetségkutató, melyet modelleknek készítettek, teljes egészében Tyra Banks nevéhez fűződött. Nemcsak műsorvezetője, hanem producere is volt, ezenkívül saját talkshow-t is vezetett The Tyra Banks Show néven.

A neves Victoria's Secret fehérneműmárka modellje volt 1997 és 2005 között, ekkor indult be igazán a karrierje. Később a saját műsorain kívül is próbálkozott színészkedéssel, több sikeres sorozatban és filmben is feltűnt, mint a Sakáltanya, Trópusi vihar, vagy A pletykafészek, de áttörő sikert nem ért el a filmes szakmában.

A modelleknek készült tehetségkutatójában énekesnőként is kipróbálta magát, hiszen a főcímdalt is ő énekelte, de hamar rájött, hogy az éneklés számára zsákutca, annak ellenére, hogy olyan előadókkal dolgozott együtt klipekben, mint Michael Jackson, Tina Turner, vagy George Michael. Egy szóló dalt is piacra dobott "Shake Your Body" címmel, de csúfos bukás lett, így nem erőltette tovább az énekesnői karriert.

A modellkedéssel egy időre felhagyott, majd látványos súlyfelesleggel tért vissza a 2019-es Sport's Illustrated Swimsuit magazin címlapján, melyen egy falatnyi, sárga bikiniben pózolt. Később elárulta, hogy azóta is hízott 13 kilót, de egyáltalán nem zavarja, hiszen nagyon szeret enni, a hobbija a főzés és már nem érdekli, hogy nem XS-es vagy S-es ruhaméretet hord.

Sőt, amellett kampányol, hogy a teltebb alkat is lehet szexi és gyönyörű, támogatja az amerikaiak álszent plus size kampányait, mellyel a túlsúlyos embereket és testalkatot népszerűsítik, ezzel az egészségtelen életvitelt is támogatva.

Nagyon érdekes kapcsolatom van az étellel. Azt kell mondanom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog lett az életemben... A magánéletem és azon dolgok egy része, amit kedvtelésből csinálok, azaz a hobbijaim az étellel kapcsolatosak: új éttermek keresése, egy olyan kihívás, ahol hat hónapig nem mehetek újra ugyanabba az étterembe, ételfesztiválok keresése. Imádom a vacsoraklubokat. Ez igaz, és nagyon fontos a számomra" – mondta korábban a Harper's Bazaarnak adott interjúban, ahol elmondta, hogy eleinte a sok rohanás és munka mellett rászokott a gyorséttermi étkezésre, így felszaladt a súlyfelesleg, de nem bánja, hogy rajta van.

Az 50 éves Banks egyedülálló anyaként neveli egyetlen fiát, York Banks Aslát, akit norvég fotós barátjával, Eric Aslával vállaltak, viszont nem Banks hordta ki a kisfiút, hanem béranya segítségével született. Azt sosem árulta el, miért nem vállalta, hogy ő maga hordja ki a babát.

Banks a hízása óta is kapott tévés felkéréseket, először az America's Got Talent című tehetségkutatóban tűnt fel zsűritagként, ahol 2017 és 2018 között szerepelt. Nem sokkal később hatalmas lehetőséget kapott, ugyanis az amerikai Dancing with the Stars műsorvezetője lett.

2020 augusztusában Banks szerződést kötött az ABC Signature-vel, majd 2023 márciusában úgy döntött, hogy 3 évad után elhagyja a műsort azért, hogy üzleti kötelezettségeire tudjon koncentrálni. Döntésében azonban az is közrejátszhatott, hogy nagyon elhízott, ami miatt folyamatosan rengeteg kritikát kapott, így inkább eltűnt a tévéképernyőről - írja a People.

A többi felismerhetetlenre hízott szupermodellért lapozzon, a cikk folytatódik!