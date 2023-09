Az interneten keringő poszt írója a bevásárlóközpont tetőteraszán lett figyelmes a heves szóváltásra, majd meglepődve vette észre, hogy a sztárpár szólalkozott össze. A posztoló szerint az elmérgesedett vitát szitkok tarkították.

"Azt hittem, pofon is csattanni fog. Edina meg csak állt ott csendben, látszott rajta, kellemetlen neki az egész. Három csajszi kamerázott is. Én erre nem éreztem késztetést, mert láttam, hogy Edina nagyon nem tudja, hogy most mit csináljon. Pontosan miről veszekedett vele a férfi, azt annyira nem értettem, mert annyi töltelékszó volt benne, hogy elveszett közte a lényeg! - írta a szemtanú.

Edina szerint teljes félreértés az egész

"Az történt, hogy a minap egy rövid mozi erejéig „elszöktünk" otthonról kettesben. Márk kapott egy telefont, amely nagyon felháborította, ezután kimentünk a tetőteraszra, hogy rágyújtson. Fennhangon, még mindig a telefonhívás hatása alatt mesélte nekem a részleteket, kicsit emelt hangon ugyan, de közel sem kiabálva. Szó sem volt arról, hogy engem szidalmazott volna vagy mi vesztünk volna össze, az meg, hogy majdnem pofon is csattant, egyenesen nevetséges feltételezés. Ilyen soha, de soha nem történne meg a valóságban - nyilatkozta a Blikknek Kulcsár Edina.