Mint korábban írtuk, Sydney van den Bosch és férje, Egerszegi Tamás labdarúgó a válás mellett döntöttek. A gyönyörű modell most a válás okairól is beszélt - írta a Bors.

Sydney nem most kezdte érezni, hogy valami nem működik köztük a férjével; sokat gondolkodott, amire eljutott oda, hogy megfogalmazzon magában egy kőkeménynek tűnő mondatot. Azt, hogy „Igen, valóban elválok" - írta a lap.

Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani. Minden probléma esetén a megoldáson dolgozom, és ezen hiába dolgoztam - mondta a korábbi szépségkirálynő. Elfejlődtünk egymás mellett. Két teljesen különböző ember vonzhatja egymást az elején, de a későbbiekben ez már sajnos nem működik. Két olyan embernek, akiknek teljesen más a véleményük, már okoz némi fejtörést, hogyan éljenek együtt – fejtegette Sydney. Harag egyikőnkben sincs. Minden korábbi kapcsolatomban volt ok, de itt csak az elhidegülés. Keresem, hogy mi vezetett idáig, de az a legbosszantóbb, hogy nem tudok megfogalmazni konkrétumot.

Az élet nagy rendező, ez most is bebizonyosodott. A labdarúgó ugyanis Kozármislenybe szerződött, így a szétköltözés is megoldódott.

– Az idő, a helyszín, a tér adta magát, csak úsztam az árral. Be kellett vallanom magamnak, hogy azt érzem: tovább kell lépnem ahhoz, hogy még messzebb juthassak – elmélkedett Sydney, aki még sosem volt ilyen szituációban. – Ha az ember szakításról beszél, akkor azt képzeli, hogy ott tányértörés, káromkodás, veszekedés zajlik. Itt ez nem volt. A legnehezebb úgy hozni meg egy döntést, hogy ülünk egymással szemben, szeretjük egymást, közös a múltunk, talán részben a jövőnk is a két kutyánk miatt – ez még nincs letisztázva –, és ki kell mondanunk olyan dolgokat, amiken nem tudunk változtatni. Sokkal nehezebb így egy válás, mint ha haragudnánk egymásra. Harag egyikőnkben sincs. Minden korábbi kapcsolatomban volt ok, de itt csak az elhidegülés.