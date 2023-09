Egy hangulatos sajtóreggeli keretein belül mutatta be az idei nagyszabású show-műsoraik online riportereit a TV2. A csatorna újra bizalmat szavazott Gelencsér Tímeának és Nagy Rékának, akik tavaly már bizonyították a rátermettségüket. A felállás változatlan, Gelencsér Tímea a Dancing with the Stars online műsorait vezeti, míg Nagy Réka a Sztárban sztár leszek! versenyzőinek mindennapjait kísérheti figyelemmel. Nagy Réka elárulta, hogy miben lesz más az idei évad, elsősorban számára, hiszen teljesen új feladatokat kapott a Sztárban sztár leszek!-ben, de azt is elárulta, hogy melyik az a műsor, amiben nagyon szívesen próbára tenné magát.