Társkereső reality műsorvezetőjeként debütál a Jóban Rosszban egykori szereplője, Szorcsik Viki jelenleg a Power of Love-ban látható a SuperTV2-n. Nem is kívánhatott volna magának jobb kihívást, ugyanis ő maga is megtapasztalta már, milyen bonyolult a párkeresés, sőt, az is előfordult, hogy egy tévéműsorban lett szerelmes.