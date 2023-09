A tévés és filmes meztelenkedésre szakosodott honlapok egyike, a Mr. Skin gigászi, száz videóból álló listát állított össze a legjobb valódi, nem szimulált szexjelenetekből. A felsorolt képsorok közül némelyek egy híres pornósztárhoz vagy ismertebb pornófilmhez kötődnek, akadnak azonban benne olyanok is, amelyeket mozis forgalmazásra szánt játékfilmben láthattunk – ahol a rendező nem elégedett meg a szex puszta imitálásával. Nézzük a meztelen színésznőket és a konkrét jeleneteket!

10. Maitland Ward, Deeper

Maitland Ward tinédzserként még olyan sorozatokban játszott a kilencvenes években, mint a Gazdagok és szépek vagy A kis gézengúz, 2019-ben – 42 évesen – viszont pornózni kezdett, azóta pedig az egyik legjobban kereső pornósztárrá vált. A Mr. Skin toplistájára a Deeper című erotikus sorozattal került, amelynek majdnem 300 epizódjából közel harmincban szerepelt.

9. Dolly Sharp, Deep Throat

A listán a 12. helyen szereplő Debbie Does Dallas mellett a hetvenes évek legsikeresebb pornófilmje volt a Deep Throat, vagyis Mélytorok. A film tette ismertté Linda Lovelace-t, aki azonban hamar pornóellenes aktivistává vált, azt állítva, hogy megerőszakolták a kamera előtt – így a Mr. Skin inkább egy másik szereplő, Dolly Sharp teljesítményét emelte ki.

8. Anna Jimskaia, Monamour

Az olasz rendező, Tinto Brass már az 1979-es Caligulában valódi (pornófilmekből bevágott) szexjelenetekkel sokkolta a közönséget, ahogy eddigi utolsó nagyjátékfilmjében, a 2005-ös Monamourban is – amelyet Olaszországban aztán be sem mutattak moziban. A történet főszereplőjét, az unalmában a férjét csaló háziasszonyt Anna Jimskaia játszotta, aki hazájában, Üzbegisztánban akrobataként is ismert, két évig az ottani nemzeti cirkusz tagja volt.

7. Margo Stilley, Kilenc dal

A cannes-i filmfesztiválon is bemutatták Michael Winterbottom 2004-es filmjét, amely aztán komoly vitát váltott ki a valódi szexjelenetek miatt. A két főszereplő, Kieran O'Brien és Margo Stilley olyan zenekarok dalaira esett egymásnak, mint a Black Rebel Motorcycle Club, az Elbow, a Primal Scream vagy a Franz Ferdinand, miközben behatolást, kölcsönös orális szexet és ejakulációt is láthattunk.

