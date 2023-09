Korábban már beszámoltunk róla, tavaly év elején kérte meg Hajmásy Péter Nádai Anikó kezét, de az esküvőre még nem került sor. Időközben ugyanis megszületett a pár első közös gyereke, és építkezni is kezdtek. Ami késik, az nem múlik – erről beszélt most a kétgyerekes édesanya.

Jól haladnak a munkálatok a celebpáros telkén, erről Nádai Anikó beszélt legutóbbi interjújában.

"Most úgy látjuk, hogy tavasszal kényelmesen beköltözhetünk; a gyerekek nagyon várják, de persze főleg a nagyobbik fiam, Patrik. Most már egész jól állunk, jelenleg a tetőt fedik. Nagyon élvezzük, hogy Petivel együtt tervezzük és álmodjuk meg belülről az otthonunkat. Jelen pillanatban ez az építkezés a prioritás, minden mással kapcsolatban egyelőre behúzzuk a kéziféket. Persze azt nagyon reméljük, hogy jövőre sikerül összeházasodnunk" – mondta a HOT! Magazinnak a celeb, aki arról is beszélt, hogyan készül a nagy napra.