Egyre nagyobbra nyílik az olló a két csatorna nézettsége között, ráadásul hétvégén tovább erősít a TV2. A csatorna és az RTL főműsoridős közönségaránya között jelentős különbség mérhető, a TV2 egyre nagyobb előnnyel vezet az előző két héthez képest. Szeptember 12-én például a TV2 15,6%-os, míg az RTL 10,9%-os átlagot ért el a 18-23 óra közötti idősávban a 18-59 évesek körében.

Ráadásul lesz mit nézni ezen a hétvégén is a TV2 műsorán. Szórakoztató műsorok sora folytatódik szombaton és vasárnap, ám a TV2 legújabb zenei showja, a Mutasd a hangod! ezúttal szombaton a Sztárban Sztár leszek! előtt lesz látható.

Ebben az adásban lép színpadra Tóth Andi visszavonulása óta először. Hogy kivel duettezik majd, azt ő maga is percekkel a közös produkció előtt tudja meg, ez lesz a műsor legizgalmasabb pillanata. Mint ismert: a játékos kedvű pároknak 6 civil énekelni tudó vagy éppen nem tudó karaktert kell lefülelniük minden adásban. És ebben Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi segítik őket hétről hétre, ezúttal Cooky is csatlakozik hozzájuk. Ha a páros sikeresen kiválasztja tátogás alapján a hamis hangokat, akkor 500 ezer forintot zsebelhetnek be körönként. A fődíj 5 millió forint, amennyiben egy jó hangú énekest sikerül utoljára hagyniuk.

A világ legmeglepőbb zenei showja tehát újabb izgalmas és vicces pillanatokat tartogat a tévénézőknek szombaton este. Szombaton 18.55 Mutasd a hangod!, majd 20.00 Sztárban Sztár leszek! a TV2-n.