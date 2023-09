Mint korábban írtuk, újabb válás híre döbbentette le az embereket, ugyanis hét év után döntött úgy Sydney van den Bosch, a Szerencsekerék háziasszonya és férje, Egerszegi Tamás labdarúgó, hogy elválnak útjaik. A modell már elmondta az érzéseit, hogy miért ment tönkre a házasságuk, most férje is megszólalt és elmondta a történteket az ő szemszögéből is.