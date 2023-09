Tóth Gabi magánéletével már 2004-ben foglalkozott a sajtó, miután a Megasztár második szériájában összejött egyik versenyzőtársával, Palcsó Tamással, akivel aztán több mint egy évig voltak együtt. A férfi végül párja előtt, a második helyen végzett a tehetségkutatóban, tavaly pedig az akkori nyertes, Caramel musicaljében szerepelt. Most a Mokkában mutatta be új dalát (amelyben szerzőként is közreműködött), nézze meg, hogyan fest manapság!