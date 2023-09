Benedek Miklóst nemrég választották meg tagjuknak a nemzet színészei, azaz a Nemzet Színészének, Balázsovits Lajos július 19-én bekövetkezett halála után. A színész most visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor közölték vele a döntést.

Az ilyen örömök azok, amit elnyomják a problémát, a rossz dolgokat, hiszen sok minden történt az emberrel... Ezek a pillanatok igazolják, hogy van jó is az életben. Az is sokat segít, hogy még mindig dolgozom, ez egy mentőmellény az élet nehézségeiben" - mondta Benedek Miklós, aki valószínűleg súlyos tüdőbetegségére is utalt szavaiban.

Majd apjára, Benedek tiborra emlékezett, aki miatt mindig is színész akart lenni, de öngyilkossága beárnyékolta a család életét.

Szerettem volna vele élni, de nem lehetett. Pedig az ő világa, azok az emberek, akik között élt és mozgott, színészek, művészek, közelebb álltak hozzám... Tizenhat éves voltam, amikor apám 52 évesen meghalt. Öngyilkos lett. Csak sejtéseim vannak, miért. Váratlanul ért a halála. Éppen iskolába indultam, amikor anyám leültetett, majd azt mondta: 'Fiam, ma nem mész iskolába. Bemondta a rádió, hogy meghalt az apád'. A mai napig nem dolgoztam fel az elvesztését" - emlékezett vissza a színművész, aki szülei válása után egyre kevesebbet láthatta édesapját.

Benedek Miklós azt is elárulta, hogy milyen nehéz sorsra jutottak anyja új házasságát követően, bőven kijutott számára a családi tragédiákból.

Nagyon szerettem az anyukámat is, de neki súlyos, nehéz élet jutott. Miután elvált apámtól, újból férjhez ment, majd a nevelőapámat Bukarestbe küldték dolgozni. Mi is mentünk vele, s mire hazajöttünk 1957-ben, nem mehettünk vissza a lakásunknba, így nem volt hol laknunk. Engem egy évre betettek a Vendel utcai intézetbe" - emlékezett nehéz sorsára Benedek Miklós, aki elárulta, hogy nemcsak apja volt öngyilkos a családban.

"A hetediket ott jártam, de többször megszöktem. A mai napig él bennem, ahogy az osztályfőnököm, egy nagy kezű figura, húzza a pajeszomat és a szertár kulcsával üti a kezemet. Aztán anyámnak ebből a házasságából született gyermeke, a féltestvérem is öngyilkos lett... Ez a sok fájdalom rányomta a bélyegét anyám lelki állapotára, a családunk életére. Szerencsére később az élet sok mindenért kárpótolt" - idézi a Blikk Benedek Miklós szavait.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!